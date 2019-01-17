Где в Харькове сегодня нет воды

17 января 2019 г. 7:43
26 просмотров

Сегодня, 17 января, в части домов города в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район: 
въезд 1-й Станковый (ч/с), въезд 2-й Станковый (ч/с), пер. Станковый (ч/с), проезд Луи Пастера (ч/с) до 17:00 17.01.19 г.

Киевский район: 
ул. Натальи Ужвий, 100 (п. №2, стояк), ул. Старошишковская, 11 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 17.01.19 г.

Московский район: 
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36 (п. №1,2, стояк) до 20:00 17.01.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Полтавский Шлях, 152-а (п. №2, стояк) до 20:00 17.01.19 г.

Шевченковский район: 
пер. Рогатинский, 4-в,5, ул. Батумская (ч/с), ул. Тульская (ч/с), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №7, стояк) до 20:00 17.01.19 г.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.