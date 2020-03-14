Где в Харькове сегодня нет воды: адреса

Как сообщают в КП "Харьковводоканал", связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Холодногорского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Алуштинская (ч/с), ул. Старокрымская (ч/с) до 20:00 14.03.20 г.

А также:

Киевский район:

пр. Жуковского, 15 (п. №1, стояк), ул. Продольная (Киев.), 3-а (п. №4, стояк) до 20:00 14.03.20 г.

Московский район:

въезд Загородный (ч/с), проезд Загородный (ч/с) до 20:00 14.03.20 г.

Слободской район:

въезд Фесенковский, 8 (п. №7, стояк) до 20:00 13.03.20 г.