Где в Харькове сегодня нет воды: адреса

Как сообщают в КП "Харьковводоканал", связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Холодногорского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Алуштинская (ч/с), ул. Старокрымская (ч/с) до 20:00 14.03.20 г.
А также:
Киевский район:
пр. Жуковского, 15 (п. №1, стояк), ул. Продольная (Киев.), 3-а (п. №4, стояк) до 20:00 14.03.20 г.
Московский район:
въезд Загородный (ч/с), проезд Загородный (ч/с) до 20:00 14.03.20 г.
Слободской район:
въезд Фесенковский, 8 (п. №7, стояк) до 20:00 13.03.20 г.