Гекконы, ящерицы и хамелеоны – харьковчанка собрала у себя дома уникальную коллекцию животных

Они лазят по стенам и потолкам, вращают глазами и некоторые не слишком дружелюбные. Пятьдесят разных ящериц обитают в обычной харьковской квартире. Началось все с маленькой зелененькой фелзумы – ольга увидела ее в зоомагазине, больную, и купила – чтобы вылечить. Муж поддержал.

Ольга Солодовникова, владелица коллекции

Ми заводили ящірок для себе, для душі, щоб за ними спостерігати. Нам завжди мало. Ми ще хочемо геконів. Але складно знайти щось незвичайного.

Девять найменований разных гекконов, редкие ящерицы и последнее приобретение – пантеровые хамелеоны. Некоторые экземпляры такие редкие, что в Украине им сложно найти пару. Многих не увидиш в зоомагазинах и на выставках – они сложные в содержании.

Ольга Солодовникова, владелица коллекции

Якщо він сидить на гілочці ми його майже не бачимо. Це він ще колір не змінив. Вони теж можуть змінювати колір від світло коричневого до темного))

В тоже время есть тут и животные для начинающих. Это удачный выбор для тех., у кого в квартире не много места, или алергія на шерсть.

Ольга Солодовникова, владелица коллекции

Самодостатні. Можуть почекати кілька тижнів, якщо ми їдемо у відпустку. Почухати за вушком? Ось будь ласка. Беремо й чухаємо. Отут у них вушко… ))

Ольга говорит – чтобы приручение екзотов прошло удачно, нужно ежедневно общаться с животными, брать на руки. А если создать для них благоприятные условия – можно рассчитывать на потомство. Но придерся запастись терпением – чтобы из яиц появились маленькие ящерки, должен пройти не один месяц.