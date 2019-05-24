Героический поступок пассажира – спас десятки жизней

Часы, почетная грамота и телевизор - такими подарками сегодня наградили Юрия Малявина. Неделю назад в маршрутке под Харьковом он спас десятки человеческих жизней. В автобусе, который двигался в Чугуев, возникла ссора между мужчиной навеселе и его спутницей. В какой-то момент выпивоха достал гранату и начал угрожал ее взорвать. Юрий Малявин, ветеран афганской войны, среагировал мгновенно. Когда пассажиры начали кричать «у него в руках граната», Юрий приказал водителю остановиться.

Юрий Малявин:

Когда он остановился. Он открыл двери, люди все повыскакивали все сразу, я на передней двери стоял, а он получился на средней двери. И он когда выходил, эта женщина выходила, он первый вышел, женщина за ним. «Ты что – ты кольцо хотела, на тебе кольцо!» Он вырывает кольцо и выбрасывает его в сторону. И вот всё, с этой гранатой идет к ней. Она от него отходит, он к ней. Плачет, говорит: «Ну, что мне перед тобой на колени стать?».

Когда мужчина подошел ближе, Юрий отобрал у него гранату и держал ее в руках до тех пор, пока на место происшествия не прибыли правоохранители. Юрий Малявин говорит, если бы такая ситуация повторилась, он бы не раздумывая, поступил так же.

Юрий Малявин:

Якось все получилось спонтанно. Просто надо было что-то делать. Потому что, я когда увидел, что граната без кольца, в любой момент могла разжаться рука – мало ли, спазм, судорога, ну всё может быть, потому что человек уже стоит на эмоциях.

Сегодня Юрия приветствовали в прокуратуре Харьковской области за героический поступок и благодарили за то, что не побоялся рискнуть собственной жизнью, чтобы спасти более пятидесяти пассажиров, среди которых были в основном женщины и дети. Ведь у выпивохи в руках была самая опасная граната Ф-1, зона поражения которой составляет более 200 метров.

Юрий Данильченко, прокурор области:

Было буквально несколько секунд для того, чтобы принять мужественное и ответственное решение. Ситуация сломилась тем, что правонарушитель уже выдернул к этому времени чеку. Ему удалось захватить руку, в которой находилась граната, на помощь подоспели другие пассажиры. Удалось обезвредить, найти чеку, вставить назад в гранату.

Сейчас преступник находится под стражей. С полицией он сотрудничает, вину признает, говорит, что гранату нашел в лесополосе.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьк. обл.:

Якби він це підірвав, то, я думаю, що з тих 50 половина там би залишилась назавжди. Решта б отримали каліцтва. Тяжкі каліцтва.

Следующие два месяца подозреваемый проведет в СИЗО, правда, суд определил для него возможность внесения залога, размером около шестидесяти тысяч гривен. Ему инкриминируют статью «умышленное убийство».