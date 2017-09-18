Гидрометцентр не подтверждает движение урагана из Румынии в сторону Украины

18 сентября 2017 г. 17:40
Источник: РБК-Украина
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До Украины разрушительный ураган из Румынии не дойдет. Мощный ураган, который привел к гибели нескольких человек в Румынии, Украину не затронет. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра Людмила Савченко.

"Нет, ничего мы не ожидаем в ближайшие дни", - сообщила Савченко.

Напомним, ранее со ссылкой на синоптиков, сообщалось, что к Украине приближается ураган, в результате которого накануне в Румынии погибли восемь человек и около 70 попали в больницу. Большую часть жертв и пострадавших составили жители города Тимишоара и его окрестностей. Как отмечают румынские СМИ, жителей региона не предупредили о стихии.

Ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждала о шквалах и грозах в западных областях 18 сентября. Кроме того, по состоянию на утро известно, что непогода уже обесточила почти 500 населенных пунктов.
 

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