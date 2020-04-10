Новый случай коронавируса в Харькове: что о нем известно

Глава ХОГА Алекей Кучер рассказал, что известно о новом случае коронавируса в Харькове, который выявили за последние сутки.

Как написал Кучер в Фейсбук, еще один случай заболевания COVID-19 лабораторно подтвержден у харьковчанки.

«Пребывание за границей отрицает, госпитализирована, переведена из реанимации в палату. Не является медицинским работником. Круг контактных лиц установлен - 4 члена семьи, находящихся на самоизоляции», - написал он.

Также, по словам Кучера, появились 3 новых подозрения. 2 человека госпитализированы, 1 находится на самоизоляции, все они не является медицинскими работниками.

Еще 5 случаев подозрений на коронавирус опровергнуты.

«То есть за весь период регистрации в области зафиксировано всего 46 случаев подозрений, из которых:

▪6 случаев подтверждено;

▪14 опровергнуто;

▪26 случаев подозрений на обследовании.

Все подтвержденные случаи заболевания - у харьковчан», - проинформировал глава ХОГА.