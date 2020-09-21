Глава одного из судов Харькова поймана на взятке

Глава Харьковского окружного административного суда была поймана на взятке. Об этом журналистам АТН сообщили в НАБУ.

«Следствие установило, что должностное лицо осуществляло давление на одного из судей Харьковского административного суда, чтобы тот принял решение по административному делу по земельному вопросу в пользу коммерческой компании», - об этом рассказала главная специалистка Харьковского территориального управления НАБУ Майя Каштан.

Сейчас проходится проверка в суде. Детективы проверяют, было ли давление на других работников суда. В течении 48 часов председателю суда будет объявлено о подозрении за частью 3. ст. 369 Криминального кодекса Украины. Санкция статьи: лишение свободы от 4 до 8 лет с возможной конфискацией имущества. Тем временем, в пресс-центре суда наотрез отказались от комментариев журналистам.