Главному инженеру одесского отеля, в котором во время пожара погибли люди, сообщили о подозрении

Прокуратура сообщила о подозрении главному инженеру одесского отеля "Токио Стар", в котором при пожаре в ночь на 17 августа погибли 9 человек.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, должностное лицо подозревается в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины).

Установлено, что с 2009 года работник гостиницы фактически отвечал за исправность систем и подбор работников, которые должны были ремонтировать сантехническое и электрическое оборудование. Он также руководил работой этих людей. Как отмечается, вместе со старшим администратором главный инженер фактически отвечал за соблюдение пожарной безопасности в гостинице. В своей деятельности указанные лица подчинялись непосредственно владельцам заведения.

Согласно проверкам органов ГСЧС, хозяйственная деятельность заведения годами велась с существенными нарушениями пожарной безопасности, и в 2012 году из-за этого работу отеля остановили.

По данным прокуратуры, в течение 2013-2018 годов, чтобы помешать проверкам контролирующих органов и пресечению незаконной деятельности гостиницы, владельцами был осуществлен ряд сделок с целью обеспечения деятельности этого заведения под видом новых субъектов хозяйствования.

В июле этого года в отеле неоднократно срабатывали автоматы защиты электрооборудования, однако меры для установления причин неполадок и их устранения не предпринимались. В результате произошел пожар.

Напомним, в Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар в отеле "Токио Стар", во время которого погибли 9 человек. Владелец отеля Вадим Черный и старший администратор были арестованы и помещены в СИЗО. Совладельцу гостиницы заочно сообщено о подозрении, он скрывается от следствия.

