Год спустя. Как продвигается дело патрульного Мамотюка

Около четырех часов утра, 10 июля 2016 года, на пересечении улиц Сумской и Олеся Гончара столкнулись патрульный Приус мчавшийся на вызов, автомобиль Москвич и Samand. После столкновения Москвич выбросило на тротуар, он врезался в светофор, а затем в здание. На месте погибли его пассажиры - молодожены Аня и Кирилл Ананьевы. В больницу доставили водителя автомобиля Samand и его спутницу, двоих полицейских и водителя Москвича. Прокуратура предъявила обвинение Александру Мамотюку - инспектору находившемуся за рулем служебной Тойоты. Дело было передано в Дзержинский суд, а далее никаких реальных сдвигов - уверяют родственники погибших.

Елена Протасова, мама погибшей Ани

Я думаю, все, что сейчас происходит это просто игра со стороны прокуратуры, судей, ну и всех правоохранительных органов. Я думаю, что на нашем горе многие заработали и прокуратура в том числе. И я полностью уверена, что некоторую суму они уже отработали, так как идет затягивание дела

Дмитрий Малеев, представитель автоклуба

Спустя больше года, и на этом судебном заседании какие-то мелочи рассматриваются. О том, что люди не могут понять чья машина Приус, кому принадлежит Приус и мелочи, которые должны были быть уточнены сразу они только через год проявляются, поэтому я считаю это затягивание, абсолютное затягивание процесса 01,35 )

Прокурор по делу Николай Сорока пояснил журналистам, что рассмотрение этого дела затянулось по ряду объективных причин.

Николай Сорока, прокурор

Зіткнення у нас відбувалося на території Шевченківського району, а машину викинуло вже на територію району Київського. Тому у судді був такий сумнів. Апеляційний суд вирішив, що таки правильно все на території Дзержинського району злочину був. Після цього справ повернулась до суду Дзержинського району. Там вона тривалий час не розглядалась суддя хворіла, в тому числі ми як прокуратура заявили відводили. Ну не обгрунтованно суд у нас непогоди вся з цим відводом.

Последней "паузой" в деле Мамотюка стало решение судьи вернуть обвинительный акт на доработку из-за некоторых неточностей и ошибок в нём. Сегодня это решение было обжаловано прокурором в апелляции. И уже в сентябре, говорит Николай Сорока, судебный процесс снова продолжится в Дзержинском суде.

Николай Сорока, прокурор

Під час досудового розслідування розглядалися два варіанти, як вина Мамотюка, так і вина іншого цього водія автомобіля однак за висновками експертизи, що таки винен Мамотюк.

Патрульному инкриминируют часть 3 статьи 286. "Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством повлекшее гибель нескольких лиц". Которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Но у защиты свои аргументы - причина случившегося невнимательность водителя Москвича, который сидя за рулем не мог не слышать и не увидеть приус со спецсигналами.

Олег Головков, адвокат А.Мамотюка

Вина второго водителя - господина Волкова прокуратурой фактически не рассматривалась. Наше ходатайство, скажем так, об оценке действий второго водителя остались без внимания. Поэтому, будем наедятся, на объективное рассмотрение в суде и там постараемся все-таки обратить внимание но то, что выезжать на перерез автомобилю патрульному идущему со всеми проблесковыми маячками со звуковым сигналом это не допустимо.

Сам Александр Мамотюк, как и его напарник уверяют: предприняли все необходимое, чтобы предупредить водителей на маршруте следования.

Александр Мамотюк, патрульный

Я уверен, что я ехал на зеленый сигнал светофора плюс маячки, плюс сирена. В 4 утра не услышать как гудит сирена то есть это очень тяжело даже если окна закрыты.

Хотя и не отрицает, что ехали действительно на приличной скорости 90, а то и сто километров в час. Но, приближаясь к перекресткам, притормаживали и даже мигали фарами дальнего света - добавляет Ярослав Василенко.

Ярослав Василенко, зам. командира 2 роты 2 батальона УПП г.Харькова

В трагическую ночь, когда произошло ДТП, мы с Александром находились в одном экипаже. Я его напарник и ну соответственно я свидетель произошедшей дорожно-транспортной ситуации. Дополнить хочу, во-первых, поддержать все, что было сказано и еще более конкретизировать, что всеми доступными техническими средствами, которыми мы могли предупредить других участников дорожного движения, мы воспользовались.

А пока патрульный, находясь на должности инспектора роты, выполняет канцелярскую работу в управлении без доступа к табельному оружию и служебному транспорту.