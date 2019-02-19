Годовщина расстрелов: люди массово несут цветы на Майдан (видео)

19 февраля 2019 г. 12:00
Источник: УНИАН
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Накануне весь день люди несли цветы, свечи и бумажных ангелов к месту трагических событий Евромайдана.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

За один день к местам трагических событий Евромайдана в 2014 году неравнодушные принесли около шести килограммов роз.

«Память о погибших на Майдане 5 лет назад, сегодня троянды - именно их лепестками обозначают места, где погибли ребята», - говорится в сюжете. По данным организаторов, акция продлится три дня.

Напомним, 18-20 февраля 2014 года на Майдане в Киеве произошло одно из самых трагических событий в истории независимости Украины.

Тогда во время столкновений в центре столицы погибли 73 мирных жителя и 11 силовиков.

Дом профсоюзов на Майдане сгорел дотла, в Киеве в эти дни остановилось движение метро.
 

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