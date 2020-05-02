Годовщина трагедии в Одессе: ООН требует прогресса в расследовании смертей на Куликовом Поле

Накануне годовщины событий, которые произошли 2 мая 2014 года в Одессе, ООН опубликовала доклад, в котором подчеркнула, что никакого прогресса в расследовании дел и привлечении виновных к ответственности до сих пор нет.

"... шесть лет правосудие остается призрачным. За прошедший год не было существенного прогресса в расследовании или судебных процессах. Нет прогресса в расследовании смертей на Куликовом Поле. Также мы не видели существенного прогресса в уголовных процессах в отношении сотрудников полиции, обвиняемых в ненадлежащем реагировании на столкновения и беспорядки", - заявила председатель ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

По данным организации, в течение года состоялось 25 заседаний, которые касаются трагедии. Определенные результаты есть только в деле бывшего начальника управления МВД в Одесской области, которого обвиняют в злоупотреблении властью. В ООН подчеркивают, что украинская власть должна добиться прогресса в расследовании этой трагедии.

"Офис генпрокурора должен обеспечить эффективное, тщательное и беспристрастное расследование убийств и насильственных смертей. Председатели судов должны предоставить приоритет уголовным производством в незавершенных делах", - подытожила Богнер.

Напомним, в Одессе 2 мая 2014 года в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и еще 200 пострадали. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара. Противостояние началось после того, как на Александровском проспекте собралась группа вооруженных боевиков, которые остановили марш "За единую Украину". Началась драка, распространившаяся на соседние улицы.