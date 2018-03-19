Гололед на тротуарах, аварии на дорогах: автомобилисты нервничают, пешеходы ходят с синяками

Четвертая неделя весны встретила харьковчан новыми морозами и снегопадами. С утра дороги были настолько скользкие, признается Дмитрий, что его Daewoo заносило даже во время замедленного хода.

Дмитрий, автомобилист

Намного сложнее. Медленно, аккуратно, намного сложнее. Дорога скользкая, и пытаешься куда-нибудь, что-то объехать машину - сразу несет. Я сегодня ехал, я уже видел три аварии по городу. Поэтому дорога крайне тяжелая.

И если ближе к обеду коммунальщики привели в порядок дороги с наибольшим трафиком, по крайней мере, в центре, то автодороги к спальным районам заставили автомобилистов нервничать весь день.

Богдан, автомобилист

Я думаю, можно было это все веселее убрать. Центр - движение парализовано в принципе, по всему центру. Я уже не говорю об окраине. С Салтовки буквально час, больше, добирался до центра. Бурсацкий спуск тоже, ну посыпали, но можно было лучше это все сделать. Я думаю, ночью подготовки не было к этому всему.

Анатолий, водитель маршрутки №20

Машины медленные, скорость маленькая. Пробки создаются из-за этой погоды. - Чи є затримки з інтервалом? - Есть. Затримки є, график сбивается.

Бригады "скорой" граждане сегодня также ждали дольше обычного...

Сергей, водитель "скорой"

– Конечно, есть. Есть задержки. - На скільки ви запізнюєтесь на виклики? - Та я не знаю, я не засекал по времени. Ну, по улицах еще более менее, а по дворам вообще невозможно ездить. Ну буксуем...

Наиболее проблемными участками дорожного движения водители называли улицу Пушкинскую и Шевченко, проспекты Петра Григоренко и Московский, Белгородское шоссе. Впрочем, неудобно сегодня было передвигаться и пешком - подчеркивают харьковчане.

Безобразие, плохо чистят. Погода, в принципе, ничего, но хотелось бы уже весенней. И плохо, что не чистят!

По дороге из общежития на обучение, признается будущая актриса Алиса, успела поваляться в снегу дважды.

Алиса, студентка ХНУИ им.Котляра

Живу в общежитии на Алексеевке, но там тоже, конечно, обстановочка не лучше. Тоже упала сегодня два раза, пока шла в универ, опоздала на танец. А если опаздываешь, могут не пустить.

Впрочем, существенного роста количества пациентов в травмпунктах, по статистическим данным, не наблюдается.

Андрей Козаченко, зам. гл. врача больницы скорой и неотложной помощи

На сегодняшний момент сложилась ситуация, когда лёд, который ещё вчера на ярком солнце был виден именно как лёд, то сейчас его притрусило снегом и иногда можно, наступив на снег, попасть на действительно скользкую поверхность.Количество обращений в травмпункт, по сути, за последние два дня особо не изменилось. То есть было принято 44 человека. Стандартные для зимнего периода, это результаты падений, подскальзывания

Частые травмы, которые диагностируют на приеме - повреждение голеностопного сустава, перелом лучезапястного сустава, у пожилых людей - переломы шейки бедра и шейки плечевой кости.

Поэтому именно пенсионеров медики призывают быть более осторожными.

Между тем, осадки прогнозируют до середины недели - температура днем будет держаться около отметки 12-13 градусов, и опускаться до 6-8 ночью.

А вот пятница и выходные, отчитываются в метеослужбах, порадуют харьковчан ясной погодой.