Гончарук сообщил об увольнении директора Гутянского лесхоза Сысы

В Харьковской и Закарпатской областях уволили с должностей одиозных лесников. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Почти месяц назад я поставил новому руководителю Гослесагентства приоритетную задачу — провести кадровые чистки в ведомстве, оставив только порядочных сотрудников. По моему поручению в Гослесагентстве происходит полный аудит деятельности, а самое главное — начался процесс вычищения отрасли от коррупционеров", - пишет Гончарук.

В частности, по его словам, уволен руководитель Закарпатского управления лесного и охотничьего хозяйства Валерий Мурга, по которому "подтвердились многочисленные жалобы".

Также уволен с должности главы ГП "Гутянское лесное хозяйство" на Харьковщине Виктора Сыса.

"Объемы незаконных рубок на предприятии оценен в 32 млн государственных убытков. Долги предприятия — 30 млн.

Фиктивные сведения об идеальном финансовом состоянии и закупке транспортных средств без согласования с Гослесагентством", - рассказал детали премьер.

На данный момент, по его словам, вся информация передана в правоохранительные органы.

Напомним, 4 февраля бывшего директора одного из лесных хозяйств Черкасской области приговорили к пяти годам заключения. Экс-чиновника разоблачили на хищении леса.