Горсовет решил строить дорогу через "Барабашово": предприниматели вышли на пикет

Более тысячи пикетчиков - предпринимателей торгового центра «Барабашово» - пришли сегодня под стены горсовета протестовать против намерения чиновников пробить дорогу через рынок и построить у нее павильоны, которыми будет заниматься коммунальное предприятие КП "Городской рынок". Дорога должна пройти от улицы Академика Павлова к Моисеевской. Из-за этого, говорят пикетчики, будет снесено более 2000 магазинов, а их владельцы останутся без работы.

Александр Цвях, предприниматель

Мы - прежде всего харьковчане, мы - члены территориальной громады, мы пришли для того, чтобы предложить альтернативный вариант строительства дороги, пусть они как городские власти подумают. Если дорога в определенном участке выйдет на Воробьевы горы, реально за это спасибо скажет весь Харьков. Но в обход рынка - рынок сейчас находится в такой ситуации, что его глобальная стройка реально убьет.

Ирина Денисова, предприниматель

На сегодняшний день мы видим очередную попытку рейдерского захвата ТЦ "Барабашово," самого большого рынка, рынка единственного некоммунального в городе Харькове, сегодня мы видим нахождение любых путей для того, чтобы рынок разбить на мелкие части и оставить предпринимателей без куска хлеба, то есть предприниматель не учитывается не ставится.

Предприниматели уже не первый раз приходят сюда, ожидая, что мэр их услышит. Но пока он встречался с той группой бизнесменов, которые идут на сотрудничество с городской властью. Но сегодня мэр все же вышел к пикетчикам, но не для того, чтобы их услышать, а для того, чтобы настоять на своем.

Нет дороге! - На меня все свисты ваши проплаченные не действуют! Вы кому кричите «ганьба»?! Вы идите на рынок и там кричите «ганьба»! Дорога будет построена! Дорога будет построена!

В сессионный зал пикетчиков не пустили. Поэтому подконтрольное мэру большинство достаточно быстро согласовало как выделение почти 2 млн гривен на финансовую помощь КП "Городской рынок," так и почти 4 млн - на разработку проекта строительства дороги.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Мы построим дорогу, а на освободившихся площадках мы построим рынок коммунальный, который будет зарабатывать деньги, но деньги, не которые делает Фельдман, не то, что он сейчас вытворяет. Все будет четко: и дорога будет построена, и предприниматели будут довольны.

Сроки, а главное, смету всего одиозного проекта в мэрии пока не называют. Кернес, как и в случае строительства дороги через парк Горького настаивает, что она крайне нужна для разгрузки города, мол, была запланирована во всех генпланах, начиная с 1953 года, а потому будет обязательно построена. Несмотря на опасения депутатов, что это только усложнит передвижения по городу.

Игорь Черняк, депутат горсовета - Геннадий Кернес, мэр Харькова

На «Київській» вже зараз дуже ускладнений рух, тому що там й так сходиться багато доріг, тому після будівництва цієї дороги чи після завершення нам потрібно буде проводити капітальну реконструкцію «Київської», в тому числі розв»язок які наразі там є, - Да не надо буде! - Это мне вчера сказал Чумаков! - Меня послушай, дело Чумакова - взять каток и катать! Все вопросы, связанные с "Ростом," все вопросы, связанные со станцией метро "Киевская," все питання в тимчасовому дозволі, все сносится, выравнивается дорога, которая проектируется, цена ее будет 250-270 млн долл.

В администрации ТЦ "Барабашово" уверены, что строительство этой дороги - не насущная необходимость, а война, которую руководство город объявил предпринимателям и администрации центра.

Сергей Зайцев, пресс-секретарь ТЦ "Барабашово"

То що було сьогодні у сесійному залі - це агонія влади. Хочеться висловити занепокоєння тим, що міська влада не зажадала почути кілька тисяч митенгувальників, але запросила до сесійної зали кількость «зручних» людей, які називають себе «підприємцями». Сьогодняшне рішення - це удар по підприємцям, по харківському бізнесу й головне - по правам людей бути почутими.

Администрация торгового центра «Барабашово» и сами предприниматели говорят, что они не будут соглашаться с решением горсовета, и всеми законными способами готовы помешать строительству дороги, которая угрожает их бизнесу.