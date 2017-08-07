Грабь награбленное? Арест дома в лесопарке Добкин посчитал пиратством

Сегодня около особняка Добкина в Лесопарке тихо и безлюдно. Как, впрочем, и всегда. То, что жилище нардепа не пустует выдают лишь автомобили обслуживающего персонала, припаркованные рядом. Между тем решением Печерского райсуда ни этим домом и домом для гостей за высоким забором, ни винным погребом, также построенном на территории домовладения, ни двумя автомобилями Тoyota Land Cruiser 2007 и 2013 годов выпуска политик свободно распоряжаться больше не имеет права - Печерский районный суд арестовал их по требованию ГПУ. Генпрокуратура добивалась ареста имущества Добкина, поскольку инкриминируемая ему статья Уголовного кодекса предусматривает конфискацию. Речь идет о расследовании схемы ЖСК, по которой бывшего мэра Харькова обвиняют в мошенничестве путем выделения земли громады псевдо жилищно-строительным кооперативам, под видом которых участки получали приближенные к власти бизнесмены и коммерческие застройщики. Речь идет о передаче в частные руки 600 гектар земли стоимостью более 4 миллиардов гривен. В частности, непосредственно Добкину вменяют передачу почти 78 гектаров застройщикам. Да и сам дом, который арестовал Печерский суд, также оказался в собственности нардепа по схеме ЖСК, напоминают антикоррупционеры. В 2008 этот участок был выделен мэром Добкиным под застройку кооперативу "Триумф."

Дмитрий Булах, ГО "Харьковский антикоррупционный центр":

В 2011 году туда заходят учредителями мама Михаила Марковича и как я понимаю тесть и теща, это родственники жены. И чтобы не было ни у кого сомнений, в 2016 году Михаил Маркович там прописывается и не скрывает, что живет в этом особняке, в Лесопарке. Сама схема разорвала Лесопарк и лишила жителйе города Лесопарка. Убила Лесопарк. Это ли не говорит о том, что лично Михаил Маркович был заинтересован, и лично пытался скрыть через третьих лиц причастность к этому кооперативу.

Впрочем, если в получении в дар от себя себе земли громады в Лесопарке Михаил Добкин ничего не увидел, то в действиях прокуратуры по аресту имущества заподозрил пиратство. О чем и написал в соцсетях.

Из сообщения Михаила Добкина на его странице Facebook:

Сегодня из СМИ узнал новость. Печерский суд арестовал мои автомобили, дом и винный погреб. Ну для Сомали это обычная практика. Пираты так обычно и поступают: сначала они хотели меня украсть, потом получили выкуп, а теперь позарились на моё имущество и хотят выпить весь мой ром. Хочу обратиться к капитану пиратов. Юрий! У меня ещё остались продукты, две почки и три велосипеда, два из которых детские. И ещё. Много не пейте, вредно для здоровья.

При этом, очередные действия прокуратуры сам Михаил Добкин активно использовал для пиара в дружественных ему медиа, сделав вывод, что информация об аресте имущества появилась умышлено, хотя в реестре она появляется автоматически. И еще раз подчеркнул, что речь идет о политическом преследовании, а не расследовании мошеничества. Также в апелляции Михаил Добкин намерен обжаловать и собственную меру пресечения. После снятия с него депутатской неприкосновенности, в качестве меры пресечения нардепу был избран арест или внесение залога в 50 миллионов гривен, который за Добкина внесли соратники - нардеп Вадим Новинский и бывший вице-премьер-министр Борис Колесников.