Губернатор обсудила с американскими партнерами реформы в правоохранительных органах

Юлия Светличная встретилась с директором отдела по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине Стефани Холмс

Как сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, руководитель области обсудила cо Стефани Холмс совместные проекты Харьковщины и США, реализуемые в правоохранительной сфере, сферах безопасности и антикоррупционной деятельности.

«Вместе с посольством США нам удалось реализовать ряд крупных проектов - в сфере борьбы с коррупцией, финансировании мини-грантов для развития малого и среднего предпринимательства, промышленности области, а также поддержке агропромышленной сферы и науки. Недавно открылся бизнес-инкубатор, который коммерциализирует идеи харьковчан. Мы одними из первых в стране внедрили систему «Прозоро», которая сегодня эффективно работает», - подчеркнула Светличная.

Во время встречи обсудили вопросы сотрудничества и реализации проектов в сфере безопасности, оговорили ход реформ в правоохранительных органах, работу патрульной полиции и запуск проекта «Полицейский офицер громады».