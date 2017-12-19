"Гвардійська родина – тобі, Україно". Военные в Харькове устроили праздник детям

Почти триста учеников насчитывает сегодня харьковский специнтернат для детей с интеллектуальными нарушениями. В учебный комплекс входит детский сад и школа.

Лариса Мельникова, директор специального учебно-воспитательного комплекса І-ІІ ступеней №2

Вони знаходяться серед рівних, вони розвиваються, є гуртки , цілий день розписаний, корекційна робота проводиться, прогулянки, дозвілля.

У всех воспитанников есть родители, на выходных детей забирают домой. А если семья из Харькова - то каждый день после занятий, как в обычной школе. Шефство над интернатом 5 отдельная Слобожанская бригада взяла давно - около десяти лет назад. Накануне дня Cвятого Николая военные традиционно везут детям подарки. Больше внимания, конечно, достается детскому саду.

Александр Росляков, зам. командира части 3005

Намагаємось надавати допомогу дітям. Тому ми сьогодні завітали з солодощами та іграшками та відкритим серцем для тих діток які потребують уваги всіх людей. Ми повинні захищати і дітей і дорослих.

Накануне военные уже отправили праздничный груз в Донецкую и Луганскую области. Говорят, с помощью волонтеров и школьников им удалось собрать полторы тонны сладостей и одежду.