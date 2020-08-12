Харьков может не попасть в "зеленую зону": завтра состоится комиссия ТЭБ и ЧС

12 августа 2020 г. 16:27
Источник: UNN
4 просмотра

В городе Харькове много новых случаев коронавирусной болезни, завтра комиссия ТЭБ и ЧС будет рассматривать разделение территорий на разные уровни опасности и решит этот вопрос. Об этом заявил на брифинге по итогам заседания правительства глава Минздрава Максим Степанов.

"То, что касается города Харькова: кроме роста количества людей, у нас есть много новых заболевших в городе Харьков, завтра будет проведена комиссия ТЭБ и ЧС и будут разделены те или иные территории на разные уровни опасности, в зависимости от утвержденных показателей", - сказал Степанов, отвечая на вопрос, почему Харьков остается в "зеленой" зоне, несмотря на количество больных.

По его словам, то, что касается областных центров - там будут применены дополнительные коэффициенты, ведь там есть миграция людей из соседних городов.

Напомним, правительство утвердило новые подходы к определению карантинных зон, отныне это будет происходить по трем показателям, один из которых - количество больных в административно-территориальных единицах.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53