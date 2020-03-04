Харьков пытаются защитить от коронавируса: предприниматели и транспортники должны следить нет ли среди их работников больных

Перед началом совещания предпринимателям раздают информационные плакаты. Здесь - вся информация о распространении коронавируса и предотвращения болезни. Эти плакаты представители торговых центров, рынков и других мест с большим скоплением людей должны разместить в наиболее посещаемых точках до завтра. Ни одного случая коронавируса в Харькове не зафиксировано, но циркулируют два штамма гриппа, потому определенные риски есть. Предприниматели и транспортники должны следить нет ли среди их работников больных, обеспечить людей масками и специальными перчатками, если это нужно, а также следить за температурой в помещениях и заменить фильтры в кондиционерах.

Светлана Горбунова-Рубан, заместитель мэра по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения:

Подивіться, щоб не було сквозняків, щоб вітер ніде не гуляв, щоб не було жарко, там, де працює центральне отопление. Так, провести збори трудових колективів про попередження працівників щодо обмеження відвідування зкладів та місць із великим скупченням людей та про можливість утриматись від поїздок за межі міста та України.

Ирина Зубкова, начальник отдела госнадзора за соблюдением санитарного законодательства ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской обл.:

Если не будет выполнено, тогда будем ставить вопрос о прекращении эксплуатации данного объекта. По обеспечению условий для мытья рук, вы видите, что коронавирус он передается не только воздушно-капельным путем, но и бытовым, это по рукам. Если мы обеспечим, чтобы люди чаще мыли руки, тогда это как профилактическое момент.

Предприниматели переживают, что посетителей теперь значительно меньше, кроме того, рассказывают о проявлениях ксенофобии в отношении работников, приехавших из азиатских стран. Но говорят - готовы выполнять все условия по профилактике коронавируса. Правда, дойдет коронавирус в Харьков или нет, еще неизвестно, тогда как из-за бездействия работников одного из коммунальных предприятий распространения какой-то кишечной инфекции вполне вероятно. Дело в том, что на рынке Барабашово, дорогу через который так стремится проложить мэр Геннадий Кернес, почему-то отключили воду.

Эдуард Савченко, представитель ассоциации предпринимателей торгового центра:

Уже неделю нет воды, нам обяъвляют о том, что якобы одновременно три ветки повреждено, мы сомневаемся, что сразу три ветки повреждено. Не работают туалеты. Нужно в кратчайшие сроки эту проблему решить. А так, безусловно, будем выполнять. Все по делу.

Впрочем, в администрации рынка говорят, на любые выдумки мэрии, у них найдутся контраргументы, в данном случае - на рынок завезли биотуалеты и начали подвозить воду в цистернах.

Тем временем, совещание по борьбе с вирусом провели и областные чиновники. Еще в январе из областного бюджета выдилили 600 тыс. гривен на обеспечение больниц необходимыми препаратами и спецсредствами. Диагностические тест-системы для выявления коронавируса в области есть. Они рассчитаны на 100 исследований. Медицинским оборудования, в том числе, реанимационным для предоставления, при необходимости, интенсивной помощи больным больницы обеспечены, сообщил заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк.

Михаил Черняк, заместитель председателя ХОГА:

Ми визначили окремі екіпажі, які бригади визанчені саме для контакування із відповідними категоірями захворілих на коронавірус. І тут виникає питання маршруту, комунікацій, саме звернення або через лікаря первинки, або через інфекціоніста. Тобто, ми розуміємо, що треба розширити кількість бригад.