Харьков спросил: "Кто заказал Катю Гандзюк?". Активисты присоединились к всеукраинской акции

18 мая 2019 г. 13:41
Автор: Лариса Говина

Около сотни харьковских активистов собрались на площади Свободы возле палатки «Все для победы», которую пытаются убрать городские чиновники.

Они держали в руках плакаты с фото Гандзюк и скандировали «Убийцы должны сидеть». Участники акции адресовали вопрос о расследовании дела Кати Гандзюк уже новоизбранному президенту, поскольку отныне именно он будет гарантировать права и свободы граждан Украины.

Также напомнили, что в разных регионах Украины было совершено за последнее время более 50 заказных нападений на активистов и заказчики до сих пор не наказаны.

В Харькове до сих пор не раскрыты дела представителей ОО "Харьковский антикоррупционный центр" - Дмитрия Булаха и Евгения Лисичкина, а также под большим вопросом расследование смерти экоативиста с Эсхара - Николая Бычко. В августе 17-го года неизвестные жестоко избили Дмитрия Булаха. Вскоре, в сентябре, в собственном дворе произошло нападение на Евгения Лисичкина. Уже 5 июня 18-го года под Харьковом нашли повешенным местного активиста Николая Бычко. Дело было закрыто за пометкой "Самоубийство".

Организаторы акции считают символичным, что она будет проведена в траурный день - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Поскольку, по их мнению, как и десятки лет назад, борьба с грубым нарушением прав человека до сих пор актуальна в Украине.

 

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