 

Харьковчан призывают добровольно сдавать оружие

11 октября 2019 г. 17:13
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Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области, с начала месяца в Немышлянский отдел полиции жители района сдали 7 единиц гладкоствольного оружия, а также тротиловую шашку.

Каждую единицу сданного оружия и спецсредств работники полиции проверяют по соответствующим учетам о возможности ее похищения, потери или причастности к совершению преступлений, а также проводится экспертиза на общее техническое состояние.

Напоминаем, что граждане, которые в течение октября добровольно обратятся в полицию с целью сдачи оружия, боеприпасов и спецсредств, будут освобождены от уголовной ответственности.

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