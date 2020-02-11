Харьковчан призывают к участию в Дне донора

20 февраля 2020 в 9.00 часов на базе ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины» по адресу Харьков, Помиерки будет организован День донора крови. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Забор цельной крови будет проводиться выездной бригадой Харьковского областного центра службы крови.

Каждый желающий может помочь популяризировать культуру донорства и присоединиться к спасению жизни.

Донором может быть любой здоровый человек в возрасте от 18 до 60 лет, который дал согласие сдать кровь или плазму, и не имеет медицинских (перенос оперативных вмешательств в течение года, нанесение татуировки в течение года) и социальных противопоказаний.

Прием доноров в заведении службы крови проводится на основании документа, удостоверяющего личность донора (паспорта).

Перед медицинским осмотром донор заполняет анкету, давая ответы на поставленные в ней вопросы и заверяет их личной подписью.

В организме человека содержится в среднем около 5 литров крови, то есть 7% от веса его тела.

Доза кроводачи абсолютно безвредна и безопасна для здоровья донора, является 450 мл, причем он теряет преимущественно жидкую часть крови - плазму, которая восстанавливается в течение 18-20 часов.

После сдачи крови у донора сохраняется хорошее самочувствие, аппетит, нормальная работоспособность.