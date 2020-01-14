Харьковчанам нужно перезаключить договора на водоснабжение

Как собщили в КП "Харьковводоканал", абоненты должны повторно заключить договора с предприятием до конца апреля текущего года.

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» перезаключает договора с абонентами на предоставление услуг водоснабжения и водоотведения согласно Закону Украины «О жилищно-коммунальных услугах».

Как сообщил заместитель Генерального директора - директор Департамента сбыта КП «Харьковводоканал» Тарас Грущак, в соответствии с требованиями Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» договор нужно заключить до 1 мая 2020 года.

«Перезаключение договоров - это не инициатива нашего предприятия, мы действуем в рамках действующего законодательства. Согласно Закону «О жилищно-коммунальных услугах» в новых договорах предусмотрены права и обязанности, как поставщика услуг, так и потребителей. КП «Харьковводоканал» обязуется своевременно и в полном объеме оказывать услуги по обеспечению водоснабжением и водоотведением, а абоненты обязаны своевременно их оплачивать. Предоставление этих услуг с 1 мая 2020 года будет осуществляться только на договорных условиях», - отметил Тарас Грущак.

По его словам, договор с КП «Харьковводоканал» уже заключили более 30 тысяч харьковчан, всего же количество абонентов предприятия свыше шестисот тысяч.