Харьковчане предлагают увековечить имена всех погибших в результате теракта возле Дворца спорта

26 февраля 2018 г. 13:56
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Харьковчане предлагают чиновникам увековечить память всех погибших в результате теракта возле Дворца спорта в Харькове в феврале 2015-го.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

«Предлагаю увековечить имена ВСЕХ погибших во время теракта возле Дворца спорта. Не только 
Даниила Дидика , а и Николая Мельничука, Вадима Рыбальченко, Игоря Толмачева» - пишет автор петиции.

Также автор петиции считает, что необходимо установить мемориальные доски в местах, где учились и работали погибшие герои.

Чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.

 

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