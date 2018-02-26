Харьковчане предлагают увековечить имена всех погибших в результате теракта возле Дворца спорта

Харьковчане предлагают чиновникам увековечить память всех погибших в результате теракта возле Дворца спорта в Харькове в феврале 2015-го.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

«Предлагаю увековечить имена ВСЕХ погибших во время теракта возле Дворца спорта. Не только

Даниила Дидика , а и Николая Мельничука, Вадима Рыбальченко, Игоря Толмачева» - пишет автор петиции.

Также автор петиции считает, что необходимо установить мемориальные доски в местах, где учились и работали погибшие герои.

Чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.