Харьковчане предлагают увековечить имена всех погибших в результате теракта возле Дворца спорта

Харьковчане предлагают чиновникам увековечить память всех погибших в результате теракта возле Дворца спорта в Харькове в феврале 2015-го.
Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.
«Предлагаю увековечить имена ВСЕХ погибших во время теракта возле Дворца спорта. Не только
Даниила Дидика , а и Николая Мельничука, Вадима Рыбальченко, Игоря Толмачева» - пишет автор петиции.
Также автор петиции считает, что необходимо установить мемориальные доски в местах, где учились и работали погибшие герои.
Чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.