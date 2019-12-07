Харьковчане предлагают заменить маршрутки автобусами с большей вместимостью – петиция

07 декабря 2019 г. 10:30
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Харьковчанин предложил заменить городские маршрутки автобусами с большей вместимостью.

Соответствующая петиция об это зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

«Просьба просмотреть моё предложение по поводу замены всех маршруток на автобусы большей вместимости -таких как Богдан или Эталон. Из-за того, что в маршрутки не помещается большое количество людей, им неудобно стоять много времени на остановке и опаздывать куда-то», - говорится в петиции.

Сбор подписей под петицией стартовал 2 декабря, и на данный момент ее подписали 74 человека.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей за 90 дней с момента их сбора.

 

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