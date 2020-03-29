Харьковчане предлагают запретить на время карантина шумные ремонтные работы в многоквартирных домах - петиция

29 марта 2020 г. 12:12
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Харьковчане предлагают городским властям запретить шумные ремонтные работы в многоквартирных домах на период карантина.

Соответствующая петиция об этом  зарегистрирована на сайте Харьковского горсовета.

Автор петиции считает, что из-за того, что многих граждан отправили работать дома на время проведения карантинных мероприятий, делать это крайне трудно, если в соседней квартире ведется ремонт.

«Прошу запретить проведение ремонтных работ, связанных с повышенным шумом, в многоквартирных жилых домах на время проведения карантинных мероприятий, связанных с COVID-19», - сказано в тексте петиции.

 

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