Харьковчане предложили мэрии способ борьбы с тополиным пухом - петиция

Харьковчане предлагают чиновникам начать борьбу с тополиным пухом, который ежегодно досаждает многим местным жителям.

Соответствующая петиция об этом появилась на сайте Харьковского городского совета.

Как вариант харьковчане предлагают мэрии создать программу с финансированием из городского бюджета по планомерному вырезанию тополей и засадки на их месте других видов деревьев.

«Тополя имеют слабую корневую систему и средний срок жизни в городских условиях 40-50 лет, поэтому будет увеличиваться с каждым годом падение веток и деревьев, что, учитывая их массу и размеры, очень опасно для жизни!» - подчеркивает автор петиции.

Сбор подписей под петицией стартовал 25 мая.

На данный момент петицию поддержали 23 человека.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.