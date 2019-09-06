Харьковчане призывают городские власти на борьбу с амброзией - петиция

Харьковчане просят городские власти защитить их здоровье от цветущей амброзии на улицах города.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

«Все больше и больше людей сталкиваются с проблемами со здоровьем из-за этого растения», - пишет автор петиции, отмечая, что в странах Евросоюза, по его данным, придают огромное значение борьбе с амброзией, уничтожая ее с корнем и засевая почву другими конкурентоспособными растениями.

«С каждым годом все будет становиться все хуже, и люди, у которых есть хотя бы наименьшая склонность к появлению аллергии, будут терпеть эту проблему», - сетует харьковчанин и просит администрацию города обратить на этот сорняк свое внимание и помочь людям пережить каждый август и сентябрь без проблем со здоровьем.

Напомним, обычно массовые всходы амброзии появляются в мае — июне. Ее цветение начинается в конце июля — начале августа и продолжается до октября.

Амброзия - один из наиболее опасных сорняков-аллергенов, и эффективным способом борьбы с ним является многоразовое его выкашивание.

Сбор подписей под петицией стартовал 5 сентября.

На данный момент ее поддержали около трех десятков человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей.