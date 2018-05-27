Харьковчане просят горсовет запретить парковку и проезд по площади Свободы

27 мая 2018 г. 17:15
1 просмотр

Запретить парковку и проезд по площади Свободы предлагают харьковчане чиновникам горсовета.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

По мнению автора петиции,  центральная площадь  превратилась в огромную стихийную парковку,  из-за чего движение гуляющих по площади Свободы пешеходов становится небезопасным, так как автомобили пересекают площадь хаотично и на большой скорости.

Как вариант харьковчанин предлагает разместить по периметру площади  бетонные полусферы, которые, по мнению харьковчанина «и не испортят внешний вид площади, и будут препятствовать тому, что сейчас происходит». 

«Комфортная городская среда - это среда, ориентированная на пешеходов, а не город-парковка!» - подчеркнул автор петиции.

Сбор подписей под петицией стартовал 25 мая.

На данный момент ее поддержали 42 человека.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , тел. 050-338-91-07                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.