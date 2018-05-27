Харьковчане просят горсовет запретить парковку и проезд по площади Свободы

Запретить парковку и проезд по площади Свободы предлагают харьковчане чиновникам горсовета.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

По мнению автора петиции, центральная площадь превратилась в огромную стихийную парковку, из-за чего движение гуляющих по площади Свободы пешеходов становится небезопасным, так как автомобили пересекают площадь хаотично и на большой скорости.

Как вариант харьковчанин предлагает разместить по периметру площади бетонные полусферы, которые, по мнению харьковчанина «и не испортят внешний вид площади, и будут препятствовать тому, что сейчас происходит».

«Комфортная городская среда - это среда, ориентированная на пешеходов, а не город-парковка!» - подчеркнул автор петиции.

Сбор подписей под петицией стартовал 25 мая.

На данный момент ее поддержали 42 человека.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.