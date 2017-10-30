Харьковчане просят установить мемориальную доску на месте смертельного ДТП на Сумской

30 октября 2017 г. 11:36
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Соответствующую петицию зарегистрировали сегодня на сайте Харьковского горсовет.

Авто петиции предлагает установить в начале улицы Сумской мемориальную доску погибшим в результате ДТП  18 октября.

"Прошу Вас установить мемориальную доску в память о 6 погибших ни в чем не повинных людях 18 октября 2017 года в самом начале улицы Сумской. Это место и эта теперь уже страшная дата навсегда останутся в памяти всех харьковчан. Возможно, с ее появлением в этом одном из самых популярных для харьковчан месте, хоть до кого-то из неадекватных и борзых водителей, золотых папочкиных деток и прочей мажорне дойдет, что городские улицы - это не место для автогонок и прочих показух", - сказано в тексте петиции.

Обращение уже поддержали 30 харьковчан. Для того,  что бы петицию рассмотрел горсовет. Она должна набрать 5 тысяч подписей за три месяц2а с момента регистрации.

 

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