Харьковчане просят вернуть маршруты автобусов из центра на Холодную Гору - петиция

03 ноября 2019 г. 18:00
5 просмотров

Вернуть маршрут автобусов  №61 и №40 просят харьковчане городские власти.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского горсовета.

«Вернуть маршрут автобусов 61 и 40, чтобы от Центрального рынка и обратно они шли по улице Большая Панасовская через остановки возле школы №136 и 19-ой детской больницы», - высказала пожелание в петиции её автор, Рябко Александра Геннадьевна.

Сбор подписей под петицией стартовал 31 октября.

На данный момент ее поддержали около десятка человек.

Если петиция наберет не менее 5 тысяч подписей в течение 90 дней, то ее рассмотрят в горсовете.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.