Харьковчанам нужен круглосуточный маршрут "аэропорт - вокзал"

На сайте Харьковского горсовета действует для подписания петиция с предложением создать круглосуточный машрут, который бы соединял аэропорт и железнодорожный вокзал.

"Так случилось, что последние годы аэропорт и вокзал в Харькове работают круглосуточно. А вот общественный транспорт, как и магазины, торгующие симками - работают лишь днём. Если иностранец попадает в Харьков из аэропорта вечером, ночью или утром - он окажется беззащитен: так как общественный транспорт не работает, а магазины с симками закрыты.

В результате иностранец становится жертвой барыг: с него дерут три шкуры таксисты на частных авто. Но наивно полагать, что молодой иностранец, прилетевший в Харьков на лоукосте за 20-30 евро будет зря сорить деньгами на такси или дорогие рестораны.

Многие иностранцы рискуют стать жертвами преступников, если захотят пройтись пешком, выйдя из аэропорта или вокзала ночью. Поэтому, предлагаю запустить круглосуточный троллейбусный (или автобусный) маршрут между аэропортом и вокзалом, как это принято в любом городе ЕС.

В таком транспорте иностранец сможет рассчитаться банковской карточкой и не попадёт ни в какую беду. Да и харьковчанам будет удобно пользоваться таким круглосуточным транспортом", - говорится в тексте прошения.

Если за 90 дней петиция наберет не менее 5 тысяч подписей, она будет рассмотрена на заседании Харьковского горсовета.