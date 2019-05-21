Харьковчане против избыточного покоса травы и стрижки газонов под корень – петиция

Харьковчане выступили против избыточного покоса травы и стрижки газонов под корень в черте города.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

«Пришло лето, начался покос... Нас лишают лишнего глотка воздуха.

То, что происходит, иначе как безумием не назовешь. Трава выкашивается под "ноль" а корни перетираются с землёй», - жалуется автор петиции Журавлева Елена.

По мнению харьковчанки, частый чрезмерный покос истощает траву, травяной покров погибает, а полив после скашивания газона не производится.

«К середине лета нас снова будет «радовать» желтая пожухлая пустыня вокруг, пыль, потрескавшаяся земля.

Высокая трава это такой же чистильщик воздуха, как и деревья. Она собирает, осаждает городскую пыль, вырабатывает кислород, освежает воздух», отмечает харьковчанка.

В связи с этим в своей петиции автор предлагает харьковчанам требовать от городских властей отказаться от этой практики «как резко ухудшающей экологию».

Прекращение частого сенокошения снизит загрязнение воздуха выхлопными газами, исключит многочасовой шум работающих моторов, предотвратит иссушение почвы из-за скашивания до земли триммерами, считает харьковчанка.

Сбор подписей под петицией стартовал 20 мая.

На данный момент ее подписали несколько десятков человек.

Если петиция в течение 90 дней наберет не менее 5000 голосов, то ее рассмотрят в горсовете.