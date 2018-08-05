Харьковчане – против рекламы в метро и центре города - петиция

05 августа 2018 г. 11:30
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Избавить центр города и метро от рекламы предлагают харьковчане чиновникам горсовета.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

«Харьков - прекрасный, чистый, современный город, но его бич - обилие рекламы в метро и на зданиях. Гигантские полотнища завесили здания, колонны центральных станций обклеены рекламой магазинов техники. Причем, на станциях красуется реклама и вдоль посадочных платформ, про то, что вагоны просто забиты пестрыми плакатами, я уже молчу»,-  пишет автор петиции.

По его наблюдениям, такого обилия рекламы нет в других мегаполисах Украины.

«Тот же Днепр и Киев в этом плане гораздо чище», - считает харьковчанин.

Сбор подписей под петицией стартовал 3 августа.

На данный момент петицию поддержали два десятка человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей за 90 дней.

 

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