Харьковчане смогут получать админуслуги на дому

Церемония вручения мобильных офисов для предоставления админyслуг в территориальных громадах Украины состоялась сегодня, 18 апреля, в Днепре.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, Харьков получил два кейса. В комплект входят ноутбук, принтер, сканер, зарядное устройство, модем, устройства для аудио- и видеофиксации. Эти кейсы будут использоваться для предоставления самых востребованных админуслуг маломобильным группам населения на дому.

По словам директора Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктории Китайгородской, право на получение услуг на дому получат люди с инвалидностью первой группы, а также те, кто достиг 80-летнего возраста. Кроме того, администраторы будут приезжать к людям, которые получают социальную услугу ухода на дому от терцентров.

Планируется, что мобильные офисы начнут работать в конце мая.

«Заявителю нужно будет либо подать заявку на услугу по телефону, либо его родственники могут прийти к нам в центр и оставить заявку, показав подтверждающие документы. Услуга будет предоставляться по средам, с 9 до 18 часов. Администраторов будет сопровождать охранник», - рассказала Виктория Китайгородская.