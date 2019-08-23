Харьковчане собираются на Марш Защитников в Киеве

Харьковчане едут в столицу, чтобы принять участие в Марше Защитников. Это мероприятие состоится отдельно от государственных. Вместе с военными в нем будут участвовать волонтеры и родственники погибших на фронте. Марш посвящается Дню Независимости. А в Харькове ветераны и волонтеры собираются на Марш Независимости. Его участники собираются вечером 24 августа на площади Конституции.

Приймали присягу на аеродромі Маріуполя в бойових умовах.

Николай Звирык присягнул на верность украинскому народу пять лет назад, на День Независимости. На фронте был разведчиком. На этих фотографиях - Николай с боевыми побратимами и волонтерами. По его мнению, военный парад стал одним из символов Независимости. Доказательством единства народа и армии в готовности помочь фронту.

Николай Звирык, ветеран Антитеррористической операции, разведчик:

Харків - це твердиня наша на Сході, Харків - це вся Слобожанська Україна представлена в нашому місті. Такі заходи, як наша хода, як наш парад добровольців, він зміцнює наш дух, наших побратимів, які наразі на фронті.

В Харькове Марш Независимости начнется на площади Конституции. Это будет в шесть вечера 24 августа. Принять участие смогут все желающие. Участники Марша пройдут по Сумской до площади Свободы

А это кадры прошлогоднего парада ко Дню Независимости. В нем приняли участие четыре с половиной тысячи военных. По Крещатику проехалась боевая техника. В небо поднялась военная авиация.

Ось вони наближаються до Майдану Незалежності, наш захист, наша міць, наша гордість, наша краса.

У повітряному просторі столиці України важкий автотранспортний літак у супроводі багатоцільових винущувачів СУ-27.

Несмотря на то, что военного парада в этом году не будет, военные и волонтеры сплотились через соцсети, - говорит волонтер Ярина Чаговец.

Ярина Чаговец, волонтер:

В нашому автобусі буде 43 людини. Це будуть волонтери, це будуть родини загиблих і деякі ще АТОвцы. Це наше свято, зараз ми на рівні з учасниками АТО боронимо Україну , допомагаємо їм, допомагаємо пораненим, допомагаємо тим, хто на жаль не повернувся з війни - їх родинам.

Едут в Киев и ветераны войны на Востоке, рассказывает Павел Федоров, председатель областного Союза ветеранов. Прежде всего, чтобы почтить память погибших друзей. 245 жителей Харьковщины, говорит Федоров, погибли на войне с русскими оккупантами.

Павел Федоров, председатель областного Союза ветеранов АТО та ООС:

День Незалежності та парад на День Незалежності - це показова дія, яка показує, що є у нас армія , що є у нас кому захищати Україну. Це шана полеглим нашим товарищам , це шана їхнім батькам, рідним, дітям їх . Це шана тим, хто получив поранення або контузію.

Харьковчане едут в столицу не только централизованно - автобусами, но и за свой счет - автомобилями, поездами и общественным транспортом. Они будут участвовать в Марше Защитников. Он состоится отдельно от государственных мероприятий.