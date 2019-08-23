Харьковчане стали меньше болеть гриппом и ОРВИ - Лабцентр

За 7 месяцев 2019 года с учетом гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в Харьковской области зарегистрировано 68326 случаев инфекционных заболеваний.

Об этом сообщили в пресс-службе "Харьковского областного лабораторного центра".

В лабцентре отмечают, что это на 14,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий процент переболевшего инфекционными заболеваниями населения составляет 2,6 против 3 в прошлом году.

Кроме этого, по сравнению с прошлым годом отмечается рост заболеваемости туберкулезом на 1,4%, коклюшем в 2,3 раза, болезнью Лайма на 8,5%, корью в 12,6 раза, острым вирусным гепатитом С на 7,8 % и острым вирусным гепатитом В на 0,7%.

Однако произошло снижение заболеваемости рядом болезней: сальмонеллезом - на 3,2%, шигеллезом - на 6,7%, гастроэнтероколитом - на 30,1%, иерсиниозом - на 38,5%, ротавирусным энтеритом - на 61,5%, лямблиозом - на 28,1%, менингококковой инфекцией - на 42,9%, острым вирусным гепатитом А - на 31,7%, хроническими вирусными гепатитами и инфекционным мононуклеозом - на 4,6%. А также острыми респираторными вирусными инфекциями - на 19,3% и гриппом - на 65,9%.

Отметим, не зарегистрированы случаи холеры, брюшного тифа и паратифа, дифтерии, клещевого энцефалита, вирусных лихорадок, полиомиелита, краснухи, листериоза, столбняка, сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, болезни легионеров, орнитоза, риккетсиозами, малярии, гемофильной инфекции и бешенства у людей.

При этом зарегистрировано 18 случаев бешенства животных против 62 в прошлом году. Пострадало от укусов бешеными животными 31 человек, обратилось за помощью к медикам - 2510 человек