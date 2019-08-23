 

Харьковчане стали меньше болеть гриппом и ОРВИ - Лабцентр

23 августа 2019 г. 12:38
7 просмотров

За 7 месяцев 2019 года с учетом гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в Харьковской области зарегистрировано 68326 случаев инфекционных заболеваний.

Об этом сообщили в пресс-службе "Харьковского областного лабораторного центра". 

В лабцентре отмечают, что это на 14,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий процент переболевшего инфекционными заболеваниями населения составляет 2,6 против 3 в прошлом году.

Кроме этого,  по сравнению с прошлым годом отмечается рост заболеваемости туберкулезом на 1,4%, коклюшем в 2,3 раза, болезнью Лайма на 8,5%, корью в 12,6 раза, острым вирусным гепатитом С на 7,8 % и острым вирусным гепатитом В на 0,7%.

Однако произошло снижение заболеваемости рядом болезней: сальмонеллезом - на 3,2%, шигеллезом - на 6,7%, гастроэнтероколитом - на 30,1%, иерсиниозом -  на 38,5%, ротавирусным энтеритом - на 61,5%, лямблиозом - на 28,1%, менингококковой инфекцией - на 42,9%, острым вирусным гепатитом А - на 31,7%, хроническими вирусными гепатитами и инфекционным мононуклеозом - на 4,6%. А также острыми респираторными вирусными инфекциями - на 19,3% и гриппом - на 65,9%. 

Отметим, не зарегистрированы случаи холеры, брюшного тифа и паратифа, дифтерии, клещевого энцефалита, вирусных лихорадок, полиомиелита, краснухи, листериоза, столбняка, сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, болезни легионеров, орнитоза, риккетсиозами, малярии, гемофильной инфекции и бешенства у людей.

При этом зарегистрировано 18 случаев бешенства животных против 62 в прошлом году. Пострадало от укусов бешеными животными 31 человек, обратилось за помощью к медикам -  2510 человек

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.