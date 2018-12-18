Харьковчанин предлагает переименовать парк Горького - петиция

Харьковчанин предлагает городским властям переименовать парк Горького.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

Как утверждает автор петиции, человек, в чью честь назван городской центральный парк культуры и отдыха, никогда не был в Харькове.

«Был Максим Горький в Харькове? ... Никогда! Так почему парк носит его имя?», - сказано в петиции.

Вместо старого названия харьковчанин предлагает переименовать парк Горького на Парк Григория Сковороды.

«Почтим знаменитого нашего земляка», - аргументирует автор петиции свое предложение.

Сбор подписей под петицией стартовал сегодня, 18 декабря.

На данный момент ее никто не поддержал.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.