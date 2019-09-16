 

Харьковчанин предложил переименовать станцию метро - петиция

16 сентября 2019 г. 12:50
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Харьковчанин предложил городским властям изменить название станции метро «Московский проспект» на станцию ​​метро "Турбоатом".

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского горсовета.

«Во-первых, Московский проспект - самая длинная улица города Харькова (около 18 км), которая охватывает шесть районов города Харькова и семь из тринадцати станций Холодногорско-Заводской линии», - пишет автор петиции и добавляет, что в связи с этим, по его мнению,  название станции метро "Московский проспект" не несет необходимой информативности.

«Во-вторых согласно документу 2268-VIII от 18.01.2018 и вступивший в силу с 24.02.2018 Россия признается страной-агрессором и оккупантом из-за своих действий в АР Крым и на востоке Украины», - пишет харьковчанин, подытоживая, что  станция метро "Московский проспект" носит название столицы страны-агрессора.

Сбор подписей под петицией стартовал сегодня, 16 сентября.

Если в течение 90 дней инициатива наберет не менее 5000 подписей, то ее рассмотрят в горсовете.

Напомним, ранее харьковчане предлагали переименовать Московский проспект, а также - Московский район города.

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