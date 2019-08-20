 

Харьковчанин требует запретить "гей-парад" в городе - петиция

20 августа 2019 г. 15:03
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Как сообщалось, в Харькове в сентябре впервые пройдет Марш равенства "ХарьковПрайд".

Также на этот период предусмотрены различные мероприятия и лекции по защите прав - с 9 по 15 сентября.

Сегодня на сайте Харьковского горсовета был открыт сбор подписей под петицией о запрете так называемого «гей-парада» в Харькове.

«Просим Вас запретить гей-парад в городе Харькове. 
Большинство харьковчан считают такого рода мероприятие недопустимым актом пропаганды однополых отношений! Как мы будем объяснять сие действо нашим детям!? 
Выставление напоказ однополых отношений не должно происходить в нашем городе!» - считает автор петиции Коваленко Кирилл Александрович.

При этом автор петиции отмечает, что об ущемлении прав желающих принять участие в шествии речь не идет.

«Ни в коем случае мы не хотим ущемлять их права! Но выставлять свою личную и аморальную (по мнению многих людей) жизнь на всеобщее обозрение - это слишком! Мы этого не потерпим! 
Просим принять меры!» - сказано в тексте петиции.

На данный момент инициативу харьковчанина поддержали 6 человек.

Если петиция наберет 5000 подписей в течение 90 дней, ее рассмотрят в горсовете.

Отметим, что в Украине гей-парады еще никогда не проходили.

Ранее, 23 июня, в Киеве состоялся Марш равенства, в котором приняли участие свыше 8 тысяч человек.

 

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