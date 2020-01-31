Харьковчанина будут судить за изнасилование школьницы

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении харьковчанина по обвинению его в изнасиловании малолетней девочки и причинении ей телесных повреждений по ч. 2 ст. 125, ч. 4 ст. 152 УК Украины (Умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья, изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации начальника отдела прокуратуры Валерия Лялюка, во время досудебного расследования установлено, что в сентябре 2019 года 34-летний харьковчанин напал на малолетнюю девушку, которая возвращалась из школы, и, применяя физическую силу, изнасиловал ее.

В течение суток личность преступника правоохранители установили, задержали и поместили под стражу.

В прокуратуре отметили, что следственным путем вина подозреваемого была доказана в полном объеме.

За содеянное харьковчанину грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.