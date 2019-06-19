Харьковчанка борется с тяжелой болезнью и нуждается в помощи на лечение

33-летняя харьковчанка, Буцыкина Галина, борется с тяжелой болезнью и нуждается в помощи на лечение.

Как сообщила сестра харьковчанки, у молодой женщины обнаружили опухоль - анапластичную астроцитому (|||).

Галине сделали операцию в Областной Клинической больнице, в ходе которой удалили 99% опухоли, но 1% ее остался в организме женщины.

Впереди ее ждёт 8 курсов лучевой терапии. Их стоимость составляет около 300000 гривен.

Харьковчанка обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь спасти ее сестру.

«Она молодая мама и прекрасная жена, которая хочет жить и борется изо всех сил... Любая ваша помощь - нам очень важна и даёт шансы на жизнь», - просит женщина.

Все, кто хочет и может помочь Галине, могут перечислить средства на карту ее мамы, Ковалевой Антонины Николаевны.

Номер карты Приват Банка:

5168-7427-2126-8138 Ковалёва Антонина Николаевна (мама Галины).