Харьковчанка обокрала слепого знакомого

В полицию обратился 36-летний харьковчанин и сообщил, что у него пропали деньги. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Мужчина является инвалидом в связи с полной потерей зрения и почти не выходит из дома.

Полицейские установили, что накануне к потерпевшему в гости пришла 29-летняя харьковчанка. Они вместе распивали спиртное.

Ради наживы женщина воспользовалась состоянием здоровья хозяина. Она пошарила по карманам одежды мужчины, которая висела на вешалке, и украла оттуда 3000 гривен. Украденные деньги злоумышленница потратила на себя.

Следственным отделом Новобаварского ОП открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) УК Украины.

Женщине грозит лишение свободы на срок до 3 лет.