Харьковчанка обокрала слепого знакомого

12 января 2018 г. 12:41
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В полицию обратился 36-летний  харьковчанин и сообщил, что у него пропали деньги. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Мужчина является инвалидом в связи с полной потерей зрения и почти не выходит из дома.

Полицейские установили, что накануне к потерпевшему в гости пришла 29-летняя харьковчанка. Они вместе распивали спиртное.

Ради наживы женщина воспользовалась состоянием здоровья хозяина. Она пошарила по карманам одежды мужчины, которая висела на вешалке, и украла оттуда 3000 гривен. Украденные деньги злоумышленница потратила на себя.

Следственным отделом Новобаварского ОП открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) УК Украины.

Женщине грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

 

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