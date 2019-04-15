Харьковчанка обвинила бывшего мужа в изнасиловании своей дочери

Харьковчанка обвинила бывшего гражданского супруга в изнасиловании своей 12-летней дочери. Об этом сообщает NewsRoom со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, в полицию обратилась жительница Слободского района и сообщила, что бывший сожитель изнасиловал противоестественным способом ее 12-летнюю дочь.

По словам заявительницы, инцидент произошел еще в феврале этого года.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье 152 УК Украины ("изнасилование").

В данный момент правоохранители устанавливают местонахождение 26-летнего фигуранта.