Харьковчанка обвинила бывшего мужа в изнасиловании своей дочери

Харьковчанка обвинила бывшего гражданского супруга в изнасиловании своей 12-летней дочери. Об этом сообщает NewsRoom со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, в полицию обратилась жительница Слободского района и сообщила, что бывший сожитель изнасиловал противоестественным способом ее 12-летнюю дочь.
По словам заявительницы, инцидент произошел еще в феврале этого года.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье 152 УК Украины ("изнасилование").
В данный момент правоохранители устанавливают местонахождение 26-летнего фигуранта.