Харьковчанка обвинила бывшего мужа в изнасиловании своей дочери

15 апреля 2019 г. 15:15
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Харьковчанка обвинила бывшего гражданского супруга в изнасиловании своей 12-летней дочери. Об этом сообщает NewsRoom со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, в полицию обратилась жительница Слободского района и сообщила, что бывший сожитель изнасиловал противоестественным способом ее 12-летнюю дочь.

По словам заявительницы, инцидент произошел еще в феврале этого года.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье 152 УК Украины ("изнасилование").

В данный момент правоохранители устанавливают местонахождение 26-летнего фигуранта.

 

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