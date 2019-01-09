Харьковчанка пошла на лыжах спасать пса, который почти неделю замерзал в зимнем лесу

"Моцарт" - такое имя дали псу, который воем просил о помощи, медленно замерзая в лесу вблизи одного из сел Валковского района Харьковской области.

Около недели голодный и напуганный пес провел среди сугробов - до того времени, пока одна из женщин не выдержала, встала на лыжи и поехала искать несчастное животное.

Татьяна Пасынок, оператор горячей линии "Спасение Животных Харьков"

Моцарт - это ситуация, которая «вразила» нас всех, впечатлила. Поступил к нам вызов от женщины: Валковский район, село Хворостово. Она слышала вой собаки в лесу на протяжении пяти дней, и ей это не давало покоя. То есть, она не могла спокойно ждать - знала, что собаке необходима помощь.

Снежная буря перекрыла все тропы, но сочувствие к попавшему в беду четверолапому не давало покоя женщине, и она на свой страх и риск, несмотря на метель, решила самостоятельно идти на помощь.

По словам волонтеров, женщина, преодолев около полутора километров заснеженного пути, нашла бедного пса.

Елена, спасительница пса

Если він оказався живий на п»ятий день, то, думаю, надо его все-таки спасти. Значить, він должен жить. Перейшла ярок ще - в другий ліс. І потіхоньку так, хлеб ему показувала - і він ішов. Так, чуть-чуть отламувала - і він ішов. І він так вийшов зі мной до траси і до до дому дальше.

Татьяна Пасынок, оператор горячей линии "Спасение Животных Харьков"

И вот, когда она возвращалась назад, он просто шел за ней. Она его покормила хлебом, и он шел за ней до её дома, вот она привела его к себе домой, отогрела, откормила, вызвала нас. Мы приехали и сейчас ищем активно его хозяев. Он с клеймом, собака породистая. Очень очевидно, что он потерялся.

То, что породистая собака с ошейником оказалась без хозяев в лесу и не сдвинулась с места, вызвало подозрение, что, возможно, они попали в беду и также нуждаются в помощи. Поэтому люди немедленно вызвали полицию.

Впрочем, поиски не дали результата, поэтому ответа на вопрос, как собака оказалась в лесу, пока нет.

Пока пес находится на передержке и ждет, пока хозяева его найдут и заберут домой.