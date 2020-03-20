Харьковчанка, ребенок которой дважды попал в больницу с травмами, пойдет под суд

В Харькове будут судить женщину - мать 4-летнего мальчика, которая в течение года систематически не выполняла обязанности по уходу за своим ребенком, получая при этом государственную помощь на его содержание.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, досудебное расследование осуществляли следователи Немышлянского отдела полиции ГУНП в Харьковской области.

Следствием установлено, что женщина неоднократно оставляла своего сына у своих знакомых.

Однажды мальчик, находясь у посторонних лиц без родительского надзора, получил тяжелые телесные повреждения, в результате чего был госпитализирован в больницу для проведения ему операции.

Ребенок нуждался в постоянном медицинском и особом уходе, однако мать снова отдала сына той же знакомой. Через неделю мальчика снова доставили в больницу - уже с закрытой черепно-мозговой травмой.

На основании решения суда харьковчанку лишили родительских прав.

10 февраля 2020 года женщине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 166 УК Украины, - злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия.

Обвинительный акт по ст. 166 УК Украины в отношении 40-летней харьковчанки направлен в суд.

Ей грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

