Харьковчанка, ребенок которой дважды попал в больницу с травмами, пойдет под суд

20 марта 2020 г. 10:45
1 просмотр

В Харькове будут судить женщину - мать  4-летнего мальчика, которая  в течение года систематически не выполняла обязанности по уходу за своим ребенком, получая при этом государственную помощь на его содержание. 

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, досудебное расследование осуществляли следователи Немышлянского отдела полиции ГУНП в Харьковской области.

Следствием установлено, что  женщина неоднократно оставляла своего сына у своих знакомых. 

Однажды мальчик, находясь у посторонних лиц без родительского надзора, получил тяжелые телесные повреждения, в результате чего был госпитализирован в больницу для проведения ему операции.

Ребенок нуждался в постоянном медицинском и особом уходе, однако мать снова отдала сына той же знакомой. Через неделю мальчика снова доставили в больницу - уже с закрытой черепно-мозговой травмой.

На основании решения суда харьковчанку лишили родительских прав.

10 февраля 2020 года женщине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 166 УК Украины, - злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия.

Обвинительный акт по ст. 166 УК Украины  в отношении 40-летней харьковчанки направлен в суд.

Ей грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.