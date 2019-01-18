Харьковчанке, подозреваемой в торговле людьми, избрали меру пресечения

18 января 2019 г. 14:11
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Киевский районный суд Харькова избрал для женщины, подозреваемой в торговле людьми (ч. 2 ст. 149 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей, однако с возможностью внесения денежного залога.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, суд назначил подозреваемой залог в 384 тысячи гривен.

Напомним, 26-летнюю харьковчанку задержали 16 января в Международном аэропорту «Харьков». 

По данным следствия, подозреваемая должна была переправить в Республику Кипр 24-летнюю девушку для занятия проституцией.

Если вина женщины будет доказана в суде, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

 

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