Харьковчанке, подозреваемой в торговле людьми, избрали меру пресечения

Киевский районный суд Харькова избрал для женщины, подозреваемой в торговле людьми (ч. 2 ст. 149 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей, однако с возможностью внесения денежного залога.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, суд назначил подозреваемой залог в 384 тысячи гривен.

Напомним, 26-летнюю харьковчанку задержали 16 января в Международном аэропорту «Харьков».

По данным следствия, подозреваемая должна была переправить в Республику Кипр 24-летнюю девушку для занятия проституцией.

Если вина женщины будет доказана в суде, ему грозит до 12 лет лишения свободы.