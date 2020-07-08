Харьковщина готова предоставить временное жилье пострадавшим в результате пожаров на Луганщине

08 июля 2020 г. 14:24
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Пострадавших в результате лесных пожаров на Луганщине готовы временно разместить в Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, передает "Суспільне". Он отметил, что речь о местных благотворителях, которые высказались за такую инициативу. Однако тип жилья будет зависеть от количества пострадавших.

«Мы определимся. Ко мне уже обратились некоторые благотворители, которые готовы разместить людей за собственные средства. Это, скорее всего, будут спонсоры», – сказал он.

Ранее в Офисе президента подтвердили, что Харьковщина готова предоставить временное жилье для жителей, пострадавших в результате пожаров населенных пунктов Луганщины.
 

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