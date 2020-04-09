Харьковская лаборатория будет самостоятельно фиксировать случаи COVID-19

На Харьковщине 3 новых подозрения на COVID-19 . В общем 29 все еще ждут подтверждения. По официально подтвержденным случаям заболевания коронавирусом количество не изменилось - больных пятеро. Это четыре мужчины и одна женщина, трое горожан находится в больнице, двое на самоизоляции. Но отныне Харьков не будет зависеть от Киева, а сможет самостоятельно и оперативно отслеживать случаи заболевания потому как накануне областной лабцентр наконец верифицировали.

Алексей Кучер, глава ХОГА

На сьогоднішній день одна лабораторія, їх тут дві, можна підключити й другу буде. Але одна лабораторія може проводити, досліджувати приблизно 100 зразків на добу. Тому я думаю, що враховуючи ці цифри ми можемо з упевненістю повідомляти, що вже затримки ніякої не буде.

По словам директора Харьковского областного лабораторного центра Любви Махоты, любое лечебное учреждение вправе заподозрить COVID-19 и обязательно отправить экстренное сообщение в областной лабцентр, или же в его филиалы и уже там будут проводить тестирование.

Любовь Махота, директор ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины»

Якщо моя лабораторія підтверджує позитивний результат – це підтверджений випадок захворювання. Він йде в загальний залік. Якщо у нього негативний результат методом ПЛР, то дається 3 дні на повторний негативний – на підтвердження. Тобто буде затримка в 3 дні, щоб підтвердити повторно негативний результат, тільки тоді він спростовується. Сьогодні отримали, сьогодні провели і ввечері готовий результат - 5-6 годин складає дослідження.

Всего в стране заболевших на COVID-19 уже 1892 человека, из которых 57 умерли и 45 пациентов выздоровели.