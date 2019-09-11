Харьковские школьники попали в больницу из-за опасного заболевания

Девять учеников двух харьковских школ попали в инфекционную больницу на прошлой неделе.

Причиной госпитализации детей стал вирусный менингит.

Трое учеников учатся в 94 школе и шестеро - из 155 школы Харькова.

Всех заболевших детей госпитализировали в Областную детскую инфекционную больницу №8.

По информации заведующего больницы Дмитрия Кухаря, всего сейчас у них находится в стационаре 36 детей.

Первый из детей был госпитализирован в начале августа.

Из 36 госпитализированных детей 29 живут в Харькове, а шесть - в области.

«Но не следует паниковать, ведь это всего-навсего сезонное повышение заболеваемости», - резюмировал врач.