 

Харьковские школьники попали в больницу из-за опасного заболевания

11 сентября 2019 г. 12:45
Автор: Алина Курлович
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 Девять учеников двух харьковских школ попали в инфекционную больницу на прошлой неделе.

Причиной госпитализации детей стал вирусный менингит.

Трое учеников учатся в 94 школе и шестеро - из 155 школы Харькова.

Всех заболевших детей госпитализировали в Областную детскую инфекционную больницу №8.

По информации заведующего больницы Дмитрия Кухаря, всего сейчас у них находится в стационаре 36 детей.

Первый из детей был госпитализирован в начале августа.

Из 36 госпитализированных детей 29 живут в Харькове, а шесть - в области.

«Но не следует паниковать, ведь это всего-навсего сезонное повышение заболеваемости», - резюмировал врач.

 

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